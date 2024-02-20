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Kadın ve erkek beyni arasındaki farklar ortaya çıktı

Kadın ve erkek beyni arasındaki farklar ortaya çıktı

Yeni araştırma adeta "erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten" sözünü kanıtladı. Bilim insanları, cinsiyetin; davranışları, beyin fonksiyonlarını ve psikiyatrik sorunların ortaya çıkışını belirleyen önemli bir etken olduğunu kanıtladı.

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Kadın ve erkek arasındaki farklar sık sık dile getirilse de son araştırma bu durumu bilimsel olarak da gözler önüne serdi. Araştırmacılar cinsiyeti, insan beynindeki somut farklılıklarla ilişkilendirmek için uzun süredir çalışıyorlardı. Pek çok araştırma beyin organizasyonunun erkekler ve kadınlar arasında nasıl farklılaştığını göstermede başarısız olsa da yeni çalışma nihayet bilim insanlarının ileri sürdüğü tezi kanıtlamayı başardı.

Yeni çalışmaya göre; kadınlar ve erkekler üzerinde yapılan beyin taramaları hayal kurma, hafıza ve karar vermeyle ilgili bölgelerde farklılıklar olduğunu gösteriyor.

Stanford Medicine araştırmacıları, testlerde insan beyni aktivitesinin MRI taramalarının bir erkekten mi yoksa bir kadından mı geldiğini belirlemede yüzde 90'dan fazla başarılı olduğu tespit edilen yeni bir yapay zekâ modeli geliştirdiklerini bildirdi.

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