Kuşadası’nda gece yarısı hırsızlık operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yakalandı.

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Kuşadası’nda, 17 Şubat 2024 gecesi Camikebir Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Olay yerinin ve çevresindeki güzergahın güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, olayın şüphelilerinin M.G. ve F.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonla, şüpheliler Cumhuriyet Mahallesi’nin ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerinden çaldıkları iddia edilen çok sayıda suç eşyası da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü ve adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.