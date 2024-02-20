Batan gemiden çıkartılan cansız beden Hüseyin Tutuk'a ait çıktı! Eşine gönderdiği video yürekleri sızlatmıştı: "Allah'ım gemi batıyor, sen yardım et"

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde bir kişinin daha cansız bedenine SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) komandoları tarafından ulaşıldı. Zeynep Kılınç'tan sonra gemiden çıkartılan cansız bedenin gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk’a ait olduğu tespit edildi.

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Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı.

Bugün yapılan dalışta ise, kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız bedenin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk’a ait olduğu öğrenildi. Tutuk’un cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Hüseyin Tutuk'un geminin batmaya başladığı anlarda eşi Filiz Tutuk'a gönderdiği video yürekleri dağlamıştı.

"Allah'ım gemi batıyor, sen yardım et"

Sabaha karşı saat 04:30 sularında çekildiği tahmin edilen videoda gece saat 01,00'den itibaren ıslandığı için 5'inci 6'ıncı elbiseyi değiştirdiğini anlatan Tutuk "Allah'ım sen yardım et Ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Allah'ım gemi batıyor. Allah'ım sen yardım et Ya Rabb'im şeklinde dua ediyor. Son olarak dalgaların tamamen geminin üzerine çıktığı anlarda video kesiliyor.