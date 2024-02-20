Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz!

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği röportaja dair yeni bir açıklama yaptı. Erbakan röportajda "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diye konuşmuş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanacağını tahmin ettiğini söylemişti.

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, “Milli Görüş çizgisinde yoluna devam eden Yeniden Refah Partimiz bütün seçim bölgelerinde herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkarmıştır, İstanbul ve Ankara’da da bu iddiayla seçime girmektedir.” Dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin’in nezaket ziyaretine ilişkin basına yansıyan haberlerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

‘Ankara ve İstanbul’da da adaylarımız kazanacaktır’

Erbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün deneyimli gazeteci Murat Yetkin Bey ile genel merkezimize yapmış olduğu ziyarette gerçekleştirdiğimiz sohbetin içeriği bazı medya kuruluşlarında haber olarak yer almıştır.

Sohbet esnasındaki ifadelerimiz, Yeniden Refah Partisi olarak biz Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarımızı çıkarmazsak, Ankara’da Sn. Mansur Yavaş’ın, İstanbul’da Sn. Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanabileceği yönünde olmuştur.

Bunun önemli sebeplerinin bir tanesi ise, ekonomik krizden bunalan halkın iktidara bu seçimde bir uyarı yapmak istemesidir.

Yeniden Refah Partimiz’in adaylarını çıkarması ile bu tepki oyları partimize yönelecek ve Ankara’da da İstanbul’da da seçimi CHP adayları değil, Yeniden Refah Partimiz’in adayları kazanacaktır.

Milli Görüş çizgisinde yoluna devam eden Yeniden Refah Partimiz bütün seçim bölgelerinde herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkarmıştır ve İstanbul ve Ankara’da da bu iddiayla seçime girmektedir.”