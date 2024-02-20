AK Parti kritik virajı aştı! Aday listeleri YSK'ya teslim edildi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 40 gün kala 81 ilde adayını belirleyen AK Parti, meclis üyelerini de hazırladı. Onaylama komisyonları tarafından son şekillerin verildiği listeler bugün (20 Şubat 2024) seçim kurullarına teslim edildi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Seçimin büyük bir virajını aştık" dedi.

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AK Parti il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını belirledi. Belediye meclis üyeliği listeleri de hazır. Listeler, bugün seçim kurullarına teslim edildi. AK Parti il teşkilatlarına 'liste talimatı' gönderdi. Meclis üyesi sayısının 2 katı kadar aday adayı belirleyen ilçe yönetimleri listelerini il yürütme kurullarına iletti.

İl başkanları, bulundukları illerin meclis üye sayısı kadar asil ve yedek liste hazırladı. İllerde oluşturulan taslak listelere AK Parti Genel Merkezi'nde, genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda nihai şekli verildi.

Listelerde kadın ve genç adayların yer almasına dikkat edildi

Listeler şekillenirken AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile çok sayıda toplantı yaptı. Heyetler isimleri belli kriterler çerçevesinde listeledi. Listelerde kadın ve genç adayların yer almasına dikkat edildi. Adayların, şehrin demografik yapısına uygun olmasına da özen gösterildi.

Recep Özel: Seçimin büyük bir virajını aştık

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Özel süreçle ilgili bilgilendirmede bulunurken, "31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili en büyük kritik virajdayız, eşikteyiz. Bugün seçime katılacak bütün siyasi parti ve bağımsız adayların müracaatlarının son, günü son saatleri. Biz AK Parti olarak dün Cumhur İttifakı ile beraber bir düzen içerisinde gece sabahlara kadar süren teslim süreci ile şu anda Türkiye genelinde hemen hemen bitmek üzere teslim ettik. Seçimin büyük bir virajını aştık." dedi.

İşte Özel'in açıklamaları...

"31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerle ilgili en önemli virajdayız. Artık listeleri teslim edilmesi için son anlar. Saat 17.00'de başvurular tamamlanacak. Biz AK Parti olarak ve Cumhur ittifakı olarak listelerimizi tamamladık ve teslimini yaptık. Seçimin kritik virajını aşmış bulunmaktayız. Bundan sonra bizler için propaganda dönemi başlıyor.

Her sandıkta görevli olacak

Bugün itibarıyla sandık kurullarının oluşumu da kamu görevlilerinin mülki idari amirlerinden istenmesi siyasi partilerden talep edilmesi başlıyor. Onlarda seçim takvimi içerisinde işliyor. Yasa ve genelgelerde tanımlı şekliyle oluşturulacak. Sandık Kurulu ve Sandık en önemli unsur. Sandık seçimini namusudur. Biz AK Parti olarak bize verilen süre içerinde görevlilerimizin listesini teslim edeceğiz. Bütün sandıklar da görevlimiz ve müşahidimiz olacak.

AK Parti seçime hazırlık bir seçim bittiği zaman hemen başlar. 14/28 Mayıs seçimlerinin olduğu gece 31 Mart Yerel Seçimi için çalışmalara başladık. Biz çalışmalarımızın karşılığını şu anda alıyoruz. Biz sahalarda miting yaparken birileri hala daha aday belirleme süreçlerini tamamlayamadılar. Bizim için 31 Mart seçimim bittiği gece 2028 Milletvekilliği seçimim için çalışmalar başlayacak.

Sandık görevlileri ve müşahitlerin eğitim süreci olacak. En uzak köydeki görevlimizin de eğitim olacak. Eksiksiz şekilde çalışmaları sürdüreceğiz. Bizim Sonuç Alım Sistemi diye bir SAS sistemiz var. Her sandık başı görevlimiz hemen sandık sonucunu bize bildiriyor ve sisteme işleniyor. Çok hızlı bir şekilde seçim sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Yine aynı sistemi teşkilatlarımız aracılığıyla yapacağız.

Muhalefette kavga vatandaşın gözü önünde yaşanıyor. Bizlerin fazla bir şey söylemesine gerek kalmıyor. Kavgalı eve kız verilmez kavgalı yere oy verilmez. Bizim Cumhur İttifakı olarak yaptıklarımız ortada. Muhalefetin durumu ortada Allah bu milletin yüzüne güldü ve millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam etti.