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Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu'dan gündem olacak açıklamalar

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Fatih Erbakan'ın partide FETÖ'cülerin kuşatması aldında olduğunu açıkladı. Yönetim kademesinde FETÖ'nün etkisinin giderek ağırlaştığını söyleyen Pamukçu, "Asıl ittifaka karşı çıkanların önemli bir kısmı bunlar" dedi.

Rahmetli Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun, partisinden istifa etmesinin yankıları sürüyor.

Pamukçu istifasına ilişkin konuk olduğu Haber Global televizyonunda önemli açıklamalar yaptı. 

Partide asıl ittifaka karşı olanların da bunlar olduğunu belirten Pamukçu, "Erbakan'ın çevresinde kuşatma var. Bunu ben 1 yıl önceki ittifak görüşmeleri sırasında da hissettim. Ama Allah'a şükür orayı aşabildik. Ama seçimden sonra hala onların etkisinin giderek ağırlaştığını gördüm. Yönetim kademelerinde de var. Dolayısıyla mücadele edecek bir durumda olmadığımı görerek istifa ettim." dedi.

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