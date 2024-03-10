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Adana'da öldürülen kadın doktorun çocuklarıyla son görüntüleri ortaya çıktı 20 saniye sürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Adana'da ayrıldığı asker eşi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen doktor Feray Kaplan'ın çocuklarıyla son görüntüleri ortaya çıkarken, katilin olay yerinden telefonla konuşarak soğukkanlı bir şekilde ayrıldığı görüldü.

Olay, 8 Mart günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bulunan Zakir Gergin apartmanında meydana geldi.

İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan (39), Gaziantep'e kendisini ziyarete gelen annesi Eda'yı (65) evine bırakmak için kızı Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile birlikte Adana'ya geldi.

Çocuklarıyla son görüntüsü ortaya çıktı

Apartmana geldiği sırada Feray Balkan, 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.'nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti. Feray Balkan'ın çocuklarıyla apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski eşini vurduktan sonra soğukkanlı bir şekilde ayrıldı

Eski karısı ve çocuklarının apartmandan girdiği gören Seçkin E. ise peşlerinden içeri girdi. Çocukları yukarı gönderen anne Balkan, eski eşi Seçkin E. ile konuşmaya başladı. Konuşmanın ardından asansöre yönelen Balkan, Seçkin E. tarafından sırtından ve kulağının arkasından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı ise hiçbir şey olmamış gibi cep telefonuyla konuşarak olay yerinden ayrıldı.

Çukurova araştırma ekipleri katili yakaladı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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