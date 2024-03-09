Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Portakal'dan sert yanıt geldi: "Operasyon çekme! Entrikacı siyasetçi"

Gazeteci Fatih Portakal ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik giderek tırmandı. Portakal'ın 'Burcu Köksal'la ilgili iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" demişti. Portakal'dan da Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt geldi. Portakal "Kaale bile almıyorum sizi. O sözleri de aynen iade ediyorum. Entrikacı siyasetçi diyorum size" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Portakal ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik giderek tırmandı. Portakal'ın 'Burcu Köksal'la ilgili iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" demişti. Portakal'dan da Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt geldi. Portakal "Kaale bile almıyorum sizi. O sözleri de aynen iade ediyorum. Entrikacı siyasetçi diyorum size" ifadelerini kullandı.