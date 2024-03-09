BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
GÜNCEL

Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Portakal'dan sert yanıt geldi: "Operasyon çekme! Entrikacı siyasetçi"

Gazeteci Fatih Portakal ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik giderek tırmandı. Portakal'ın 'Burcu Köksal'la ilgili iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" demişti. Portakal'dan da Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt geldi. Portakal "Kaale bile almıyorum sizi. O sözleri de aynen iade ediyorum. Entrikacı siyasetçi diyorum size" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Portakal ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik giderek tırmandı. Portakal'ın 'Burcu Köksal'la ilgili iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" demişti. Portakal'dan da Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt geldi. Portakal "Kaale bile almıyorum sizi. O sözleri de aynen iade ediyorum. Entrikacı siyasetçi diyorum size" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İBB Başkanı İmamoğlu'nun verdiği rakamlar birbirini tutmadı!
İBB Başkanı İmamoğlu'nun verdiği rakamlar birbirini tutmadı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Murat Kurum, CHP'li İmamoğlu'nun 'sıfırdan metro' yalanını çürüttü
Murat Kurum, CHP'li İmamoğlu'nun 'sıfırdan metro' yalanını çürüttü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ali Koç şaşkınlık içerisinde Eda Erdem'e baktı! Heykel açılışına damga vuran anlar kamerada
Ali Koç şaşkınlık içerisinde Eda Erdem'e baktı! Heykel açılışına damga vuran anlar kamerada
"Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
"Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Taciz edilen kadın muhabir elindeki mikrofonla taraftara saldırdı
Taciz edilen kadın muhabir elindeki mikrofonla taraftara saldırdı
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'ndan Yeniden Refah'a: Tırtıkçı partiler
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'ndan Yeniden Refah'a: Tırtıkçı partiler
Telefonla oynarken ofise leopar girdiğini gören çocuk soğukkanlılıkla kaçmayı başardı
Telefonla oynarken ofise leopar girdiğini gören çocuk soğukkanlılıkla kaçmayı başardı
Beylikdüzü’nde trafikte tartıştıkları sürücüyü takip ederek camını kırdılar
Beylikdüzü’nde trafikte tartıştıkları sürücüyü takip ederek camını kırdılar
Gaziantep Büyükşehir'de kadınların başarı hikayesi: Haşıl restoran
Gaziantep Büyükşehir'de kadınların başarı hikayesi: Haşıl restoran