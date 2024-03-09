İBB Başkanı İmamoğlu'nun verdiği rakamlar birbirini tutmadı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir gün arayla konuk olduğu programlarda metro yapımına ilişkin yaptığı açıklamalar birbirini tutmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gün arayla Oğuzhan Uğur'un sunumuyla gerçekleşen Mevzular Açık Mikrofon'a ve Fatih Altaylı'nın Teke Tek Seçim Özel programına konuk oldu.

İmamoğlu'nun iki programdaki metro yapımına ilişkin verdiği rakamlar birbirini tutmadı.

Altaylı'nın programında, İmamoğlu "Bir başka örnek Göztepe- Ataşehir-Ümraniye...Yüzde 4 seviyesinde aldık. Metronun temeli nasıl atılır? Yüzde 4 şantiye kurulmuş. Şuanda yüzde 80'e geldi. Sıfırdan yüzde 80'e geldi. Neden durmuştu. Ödeneği yoktu. 1,5 milyar Euro metrolara finansman bulduk. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli burası yüzde 4 seviyesinde şantiyesi var şuan yüzde 90 seviyesinde." dedi.

İmamoğlu bir gün önce katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'da ise bir seyircinin sorduğu soru üzerine, "Göztepe-Ataşehir örnek, Çekmeköy-Sancaktepe sıfırdan..." ifadelerini kullandı.