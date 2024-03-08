Ali Koç şaşkınlık içerisinde Eda Erdem'e baktı! Heykel açılışına damga vuran anlar kamerada

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Fenerbahçeli milli voleybolcu Eda Erdem'in heykelinin açılışında konuşurken, Eda Erdem için "Adam gibi adam" dedi. Bu sözü duyan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şaşkınlık içerisinde Eda Erdem'e baktı. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in heykelinin açıldığı törene, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın sözleri damga vurdu.

Tören başlangıcında ilk olarak kürsüye davet edilen Üstündağ, heyecanlı bir konuşma yaparken, milli voleybolcu Eda Erdem için "adam gibi adam" dedi.

Üstündağ'ın bu sözleri karşısında Eda Erdem tebessüm ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da şaşkınlık içerisinde Erdem'e baktı. O anlara dair görüntüler sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.