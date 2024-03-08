AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'ndan Yeniden Refah'a: Tırtıkçı partiler

AK Parti'den istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'ne katılarak Şanlıurfa adayı olması siyaset gündemindeki yerini koruyor. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, isim vermeden Yeniden Refah Partisi için "Bunlar tırtıkçı partiler. Ne demek bizden oy tırtıklamaya çalışanlar" dedi.

AKP MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan aday gösterilmeyince partisinden istifa edip Yeniden Refah Partisi’nin adayı olması tartışmalara yol açtı.

Şanlıurfa’dan dört dönem milletvekili seçilen ancak son seçimlerde aday olmayan Gülpınar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı ve MKYK üyesiydi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti'den ayrılıp başka partilerde siyasete yelken açanlara yüklendi.

Bu partilerin DEM Parti'ye yüklenmeyip AK Parti'yi eleştirdiklerini çünkü amaçlarının oy tırtıklamak olduğunu belirten Delioğlu, bu şehirde seçimi kazanma ihtimali olan AK Parti ve DEM olduğuna dikkat çekti.

"Hadi oradan"

"Bunlar tırtıkçı partiler. Ne demek bizden oy tırtıklamaya çalışanlar" tespitinde bulunan Delioğlu, "Adam diyorki ben Cumhurbaşkanımızı seviyorum. Hadi oradan. Sevgi ihanet şeklinde tezahür etmez. sevgi cumhurbaşkanımıza kaybettirmek şeklinde tezahür etmez. Sevginin tezahürü bağlılıktır. Seven adam sevdiğinin yanında durur." dedi.