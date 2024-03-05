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Maskeli 4 kişi kalaşnikofla işyerini basıp bekçiyi rehin aldı, kameralara yansıdı

Sultangazi'de birinde kalaşnikof tüfek diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, iş merkezini basarak bekçiyi rehin aldı. Tekstil fabrikası sahibinin bulunduğu kata çıkan saldırganlar, işyeri sahibinin yerinde olmadığını görünce bekçiyi bırakarak geldikleri araçla kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 3 Mart Pazar günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde bir otomobille iş merkezine gelen birinde kalaşnikof diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, içeri girerek bekçi Bülent Y.'yi rehin aldı. Ardından elinde kalaşnikof tüfek bulunan saldırgan kapıda gözcülük yaparken diğer saldırganlar ise bekçiyi yanlarına alarak tekstil fabrikası sahibinin ofisine çıktı. İşyeri sahibinin yerinde olmadığını gören saldırganlar, bir süre sonra ise bekçiyi bırakarak geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Saldırganların elinden yara almadan kurtulan bekçi Bülent Y. olayın ardından durumu polise ve işyeri sahibine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bekçi Bülent Y.'nin ifadesini aldıktan sonra kaçan saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İşyeri sahibi ve bekçi Bülent Y. ise daha sonra ise emniyete giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Dehşet anları kameraya yansıdı
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş merkezinin önüne beyaz bir otomobille gelen 4 saldırganın ellerinde bulunan silahlarla içeriye girerek bekçiyi rehin aldıkları ve kameranın açısından çıkarak işyeri sahibinin ofisine gittikleri, elinde kalaşnikof tüfek bulunan bir kişinin ise bu esnada gözcülük yaptığı görülüyor. Kameraya ayrıca bir süre sonra ise işyeri sahibinin yerinde olmadığını gören saldırganların bekçiyi bırakarak geldikleri otomobille olay yerinden kaçtıkları yansıyor.

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