Murat Kurum: 15 bin konut vadettiler, 5 bin 500’ünü bile bitirmediler

İBB adayı Murat Kurum, İmamoğlu yönetiminin konut vaadini yerine getiremediğini söyledi. Kurum, sosyal medya hesabında İstanbul Tozkoparan'da bakanlığı döneminde kentsel dönüşümle evi yenilenen bir vatandaşın görüşlerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabında kentsel dönüşüme ilişkin video paylaştı.

Kurum, bakanlığı döneminde Türkiye ve İstanbul'da yenilenen binaların sayısını verdi, Tozkoparan'da yaşayan bir vatandaşın açıklamalarına yer verdi.

Kurum paylaşımında "115 bin konut vadettiler, 5 bin 500’ünü bile bitirmediler. Kentsel dönüşümü engellemek için kampanya yaptılar, 1.537 dava açtırdılar. Reklama harcadıkları tutarın yarısını bile deprem hazırlığına ayırmadılar. Güya deprem seferberliği ilan ettiler ama tek çivi çakmadılar. Biz ise tüm Türkiye’de 365 bin konut yaparken, 46 bin afet konutunu bitirirken, 3 ayda deprem bölgesinde 180 bin konutun temelini atarken İstanbul’da da 80 bin yeni yuvayı sahipleriyle buluşturduk, 5 bin yeni iş yeri yaptık. İşte burası Tozkoparan. "