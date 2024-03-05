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Çanakkale Yenice'deki 4.9'luk depreme bakkalda yakalandılar

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniceliler sarsıntının hissedilmesinin ardından sokağa çıkarak depremin sona ermesini bekledi. Çok sayıda vatandaş sokaklarda yürüyerek zaman geçirdi.

İlçe merkezindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde alışveriş yapan vatandaşların sarsıntı anında panikleyerek işyerinde dışarıya kaçtıkları anlar yansıdı.

İşletme sahibi Ercan Fidan, AA muhabirine, deprem anında çok büyük bir sarsıntı hissettiklerini söyledi.
O sırada işyerinde müşterileriyle ilgilendiğini belirten Fidan, "Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Çok korktuk. İlk kez böyle şiddetli bir deprem hissettim." dedi.

Yenice'deki kafe işletmecisi Gülcan Yıldız da deprem sırasında korktuklarını ifade etti.
İşyerinde bulunan vatandaşlarla birlikte dışarıya kaçtıklarını anlatan Yıldız, "Büyük bir ses ile birlikte sallandık. Gerçekten çok korktuk. Şuanda normale dönüyoruz. İnşallah tekrar yaşamayız." diye konuştu.

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