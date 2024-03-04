BIST 8.908
DOLAR 31,57
EURO 34,30
ALTIN 2.148,03
POLİTİKA

AK Parti İstanbul'dan yeni video: Reklam belediyeciliğine son

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, yerel seçimler yaklaşırken Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan bir video paylaştı. "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notuyla paylaşılan videoda MHP'nin reklam filmine atıfta bulunuldu.

31 Mart seçimlerine günler kala partiler reklam filmlerini yayına sunmaya başladı. Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da reklam filmleri gelmeye devam ediyor.

AK Parti yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

AK Parti'den yeni İstanbul videosu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin İBB'ye göndermede bulunan video yayınladı.

"Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"

İBB'nin sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına vurgu yapılan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.

MHP'nin reklamına atıf yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, MHP'nin daha önce aynı başlıkla paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan videosunu alıntılayarak paylaşımda bulundu.

"31 Mart’ta algılar yıkılacak, gerçekler kazanacak"

Cumhur İttifakı İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "31 Mart’ta algılar yıkılacak, gerçekler kazanacak" notunu düştü.

İmamoğlu'na benzerliği dikkat çekti

Video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı ve defalarca paylaşıldı.

Öte yandan videoda yer alan kişinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay yardım isteyen depremzede kadının sorununu böyle çözdü
Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay yardım isteyen depremzede kadının sorununu böyle çözdü
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Ankara’da eşi ve engelli oğlunu öldüren yaşlı adam yakalandı
Ankara’da eşi ve engelli oğlunu öldüren yaşlı adam yakalandı
Muhalif yazarlar Özgür Özel'i 'çapsız' ilan etti! Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı, Enver Aysever...
Muhalif yazarlar Özgür Özel'i 'çapsız' ilan etti! Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı, Enver Aysever...
Enişteye kurşun yağdırıp otomobille üzerinden geçti cinayette yeni görüntüler
Enişteye kurşun yağdırıp otomobille üzerinden geçti cinayette yeni görüntüler
BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı
BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı
İki silahla fırına geldi, öldürüldü! Esnafların kanlı çatışması anbean kameraya yansıdı
İki silahla fırına geldi, öldürüldü! Esnafların kanlı çatışması anbean kameraya yansıdı
Kan donduran cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
Kan donduran cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
Başımıza ne geldiyse bu başı kapalılardan geldi! Gözaltına alan polislere tehdit: Hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm
Başımıza ne geldiyse bu başı kapalılardan geldi! Gözaltına alan polislere tehdit: Hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm
AK Parti İl Başkanı Murat Çetin'in gösterişli düğününe Ebru Baki'den tepki
AK Parti İl Başkanı Murat Çetin'in gösterişli düğününe Ebru Baki'den tepki
Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var
Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var
Ali Koç, Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i ile birlikte eğlendi! O anlar sosyal medyayı salladı
Ali Koç, Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i ile birlikte eğlendi! O anlar sosyal medyayı salladı