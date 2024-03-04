BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.
Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.
Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı. Mustafa Destici ile BBP Tokat İl Başkanı Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.