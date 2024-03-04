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SEÇİM

Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu! Sosyal medyada olay oldu

ANKARA 'da seçim yarışında Mansur Yavaş'ın bir hayli gerisinde kalan AK Parti adaşı Turgut Altınok, canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okuyunca olay oldu.

31 Mart seçimleri yaklaştıkça adalar kendilerini gösterebilmek için değişik atraksiyonlara girmeye başladı. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Beledie Başkan adayı Turgut Altınok da Habertürk canlı yayınında İstiklal Marşı okudu. Ancak İstiklal Marşı'nın dizelerini değiştirip eklemeler yapınca olay oldu.

İşte Altınok'un İstiklal Marşı'nı değiştirdiği hali!

AK Parti ABB adayı Turgut Altınok, canlı yayında İstiklal Marşı’nı şöyle okudu:

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı atanı!
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlu şehitsin
Alsan da dünyaları verme bu cennet vatanı

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