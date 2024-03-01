AK Partili Usta'dan Özel'in 'Bu milleti sokağa dökeceğiz' açıklamasına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu milleti sokağa dökeceğiz" sözlerine tepki göstererek, "Bir Chp klasiği bu.Her seçim öncesi onlara akıl verenler devreye giriyor. " dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu.

Özel'in sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Usta, yaptığı paylaşımda "Demokrasi; insanları sokağa çıkarıp birbirine kırdırıp kaostan beslenmek değildir.Demokrasi;sandığa giderek hakkıyla kazanmaktır. Ülkenin ana muhalefet liderinin ve zihniyetinin yıllardır sığındıkları, çare gördükleri tek şey kaos ve karışıklık. Sandıkta Milletimizden gereken cevabı alacaklarını biliyorlar o yüzden tercihleri sandık değil karışıklık çıkarmak oluyor. Bir Chp klasiği bu.Her seçim öncesi onlara akıl verenler devreye giriyor. Aklı onlardan alacaklarına Milletimize gitmeyi öğrenemediler." ifadelerine yer verdi.