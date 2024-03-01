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Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine hakaretler! Cahil, avantacı, beter ol!...

Gazeteci Can Ataklı, Flash TV canlı yayınında AK Parti adayı Murat Kurum'un oylarının yüzde 40'ı geçmesi üzerine adeta çıldırdı ve A Parti seçmenine hakaretleri peşi peşine sıraladı. Ataklı, "Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap." dedi.

31 Mart seçimleri aklaştıkça muhalif gazetecilerin sinirleri de bozulmaya başladı. İstanbul'da Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'nu yakalaması hatta bazı anketlere göre öne geçmesi skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı''yı çileden çıkardı. Ataklı, bu kez AK Parti seçmenine hakaretler etti.

"Cahil, üç kuruş avanta verince..."

Flash TV Ana haber bülteninde konuşan Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları "cahil" diyerek aşağıladı. "Bunlara üç kuruş avanta verince..." diyerek sözlerine devam eden Ataklı, muhalefete de "Niye bu insanlar hala AK Parti diyor öğreneceksiniz" sözleri ile seslendi.

Adam AK Parti diyor... Beter ol o zaman...

Can Ataklı ardından da şu ifadeleri kullandı: "Bunca eziyet, bunca yoksulluk, bunca baskı, adam AK Parti diyor. Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap."

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