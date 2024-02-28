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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli olacağı tarihi açıkladı! "O zaman köşemize çekileceğiz"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'daki konuşmasında siyaseti bırakacağı tarihi açıkladı. İşte Erdoğan'ın, "emaneti gençlere teslim edip köşemize çekileceğiz" dediği o tarih...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da “NG Kütahya Seramik 100.Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuştu. Birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerine yatanlardan olmadıklarını belirten Erdoğan, siyaseti bırakıp köşesine çekileceği tarihi şöyle açıkladı:

- Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk, her sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık, çabaladık. Eksiklerimiz elbette olmuştur ama ülkemize ve milletimize sağladığımız kazanımların büyüklüğünü kimse inkar edemez.

- Artık bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye Yüzyılı bayrağını zirveye çıkarmaktır. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da tamamladıktan sonra emaneti gençlere teslim edip köşemize çekileceğiz.

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