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YEREL SEÇİMLER 2024

Sokağa sorduk: Küçükçekmece halkı kimi istiyor? Aziz Yeniay mı, Kemal Çebi mi?

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve CHP Belediye Başkan Adayı Çebi arasındaki yarış, Küçükçekmece halkına soruldu.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları çalışmalarını hızla sürdürüyor. 2 hafta önce seçim çalışmalarına silahlı saldırı düzenlenen AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve CHP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Kemal Çebi arasındaki yarış ise hız kazanıyor.

İnternethaber.com muhabiri, halkın nabzını tutmak amacıyla bir sokak röportajı düzenledi ve Küçükçekmece sakinlerine kimi tercih edeceklerini sordu. Küçükçekmece halkı tercihlerini belirtirken birbirinden ilginç yorumlarda bulundu.

İşte 31 Mart seçimlerine 1 ay kala Küçükçekmece vatandaşlarının tercihi…

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