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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da 'özgür'leştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Manisa mitinginde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşık bir ay kaldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan miting turuna devam ediyor. Bugün Manisa'da düzenlenen mitingde 45 bin vatandaşa hitap eden Erdoğan'ın hedefinde bir kez daha muhalefet vardı. 

Manisalı CHP Lideri Özgür Özel'e memleketinde ismini vermeden yüklenen Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız" dedi.

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