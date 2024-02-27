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Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı!

Adana’da bir kişi boşandığını karısını ‘başkasıyla ilişkisi olduğu’ gerekçesiyle kıskanıp çalıştığı iş yerinde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

 İddiaya göre, Oktay D. (35) ve Nurseli K. (29) anlaşamadıkları için boşandılar. Oktay D., ayrıldığı eşinin ilişkisi olduğu gerekçesiyle kıskançlık krizine girdi.

Kıskançlık krizine giren Oktay D., Nurseli K.’nin çalıştığı iş yerini pompalı tüfekle bastı ve eski eşine defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bacağından vurulan kadının özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

Ekipler şüphelinin bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.Oktay D. ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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