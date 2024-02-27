Cübbeli Ahmet Hoca tavla oynayanlara saydırdı İmam Hatip'li Ahmet Hakan 'günah bunun neresinde" diye sordu

Cübbeli Ahmet Hoca, "Tavla oynayan elini domuz kanı ile boyamış gibidir!" dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Aşık Dertli’nin mısralarıyla karşı çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tavla oynayanlara açtı ağzını yumdu gözünü. Cübbeli Hoca'nın o sözlerine ise İmam Hatip mezunu Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, tavla oynayanlarla ilgili şunları söyledi:

- Tavla oynayan elini domuz kanı ile boyamış gibidir!

- Allah'a-Peygambere isyan etmiştir!

- Tavla oynadıktan sonra namaza kalkan domuz kanı ile abdest almış gibidir!

- Oynayana selam verilmez selamları alınmaz!

- Yanlarına oturanların bütün sevapları silinir!

Günah Bunun neresinde?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın tavla ve satranç fetvasına Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan itiraz etti. "Cübbeli Ahmet, önce satranca günah demişti. Şimdi de tavlaya kafayı takmış." diyen Ahmet Hakan şunları yazdı:

“Tavla oynayan elini domuz kanıyla boyamış gibidir” demiş. Keşke telli saza da “şeytan işi” dese de kendisine Aşık Dertli’nin şu dörtlüğünü armağan etsek:

“Abdest alsan aldın demez / Namaz kılsan kıldın demez / Kadı gibi haram yemez / Şeytan bunun neresinde?”