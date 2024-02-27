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Korkunç anlar kamerada! Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar! Dilan'ın intikamını almışlar

ADANA’da bir kişi, kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlıların, Selam Şanci'yi, dün babası tarafından sokakta bıçaklanarak öldürülen Dilan Ö'ye yardım etmediği için öldürdükleri iddia edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'nde iddiaya göre Selam Şenci (26), kadınlı erkekli bir grupla bir otoparka girdi. Orada gruptan bir kadın Selam Şenci’ye saldırmaya başladı.

Ardından gruptaki herkes Şenci’ye saldırıp öldüresiye darp etti. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kadın, Şenci’yi bıçakladı. İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağır yaralanan genç ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Dilan'ı kurtarmadığı için yapmışlar

Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp ettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.

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