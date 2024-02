Meral Akşener'in seçmenle kavgası olay! Fatih Portakal'ın sözleri İYİ Partilileri çıldırtacak! Cüneyt Özdemir destek verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?" şeklinde soru soran bir vatandaşla tartışma yaşadı. Akşener'in seçmene yönelik "Biz sizin için mi parti kurduk, hadi be!" sözleri tartışma konusu oldu. O tartışmayla ilgili Fatih Portakal 'Psikolojisi bozuk, tedavi görmeli değerlendirmesi yaparken, Cüneyt Özdemir, 'Meral Hanım haklı' dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa süre kala siyaset gündemi de ısınıyor. Son günlerde CHP ve diğer muhalefet partilerine karşı eleştirilerini artıran İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meral Akşener'in Ankara'daki çalışmaları sırasında sokakta karşılaştığı bir vatandaşla yaşadığı diyalog da gündem oldu.

Biz sizin için mi parti kurduk!

Muhalif bir seçmen Akşener'e "Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz? Niye ayrıldınız?" şeklinde soru sordu. Akşener ise "Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik niye düzeltmedi. Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin bize kardeşim oy gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. Biz millet için parti kurduk. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be." sözleriyle tepki gösterdi.

Fatih Portakal: Psikolojisi bozuk, tedavi olmalı

Gazeteci Fatih Portakal gündem olan görüntülerle ilgili olarak şunları ifade etti: "Psikolojisi bozuk, gerçekten bozuk. Başka ne diyeyim bilemiyorum, tamam başka kelimeler... Benim kelime dağarcığım kuvvetlidir ve farklı kelimeler de kullanabilirim ama şu ekrandan gördüğüm Meral Akşener'in psikolojisi bozuk. Bir an önce tedavi olması gerekiyor bence. 'Hadi be' diyor seçmene, bunu diyebilir misiniz siz? Bir de kadın yani, kadın kadına 'Hadi be' diyor. Meral Hanım, bence sahaya inmeyin, kürsülerden seslenin. Bundan sonra dövebilir de..."

Cüneyt Özdemir: Meral Hanım haklı...

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise Meral Akşener'in çıkışı için şunları söyledi: Bir tarafta Cumhur cephesi vardı diğer tarafta Millet cephesi vardı. Başka bir alternetif yoktu. Ama şimdi işler karıştı, eski ezberler bozuldu. Meral Hanım haklı orada. İYİ Parti illa CHP’yi desteklemek zorunda mı? Madem öyle olacak niye parti kurdu? Meral Hanım gider MHP'nin içinde genel başkan yardımcısı olarak kalırdı veya bakan olurdu. Ama bunu tercih etmedi. Niye bu CHP’yi herkes desteklemek zorunda?”