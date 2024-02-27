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Antalya'da zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde çalışan 36 yaşındaki zabıta, mobbing iddiasıyla 60 yaşındaki mesai arkadaşını sırtından ve boynundan 7 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ağır yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerindeki bir işletmenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Erdal V. (36) mobbingte bulunduğu iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz’ı (60) bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı. Erdal V., 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz’ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu. Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal V.’nin elinden alıp çöp konteynerine attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kanmaz’ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan şüpheli Erdal V. ise polis ekiplerine teslim oldu.
Olayın gördü tanıklarından bir vatandaş ise, “Birden sesler geldi, dışarı fırladım. Kavga etmişler. İkisi de zabıtaydı. Neden bıçakladı bilmiyorum” dedi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü. Şüphelinin ilk sözlü ifadesinde mobbing iddiasında bulunduğu ileri sürüldü.
Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı.

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