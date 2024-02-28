Şaban Sevinç, sinirlerine hakim olamadı canlı yayında küfretti! İşte o anlar...

Şaban Sevinç yeni bir skandala imza attı. TV100 ekranlarındaki canlı yayında gazeteci Şaban Sevinç yaşanan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak küfür etti. Sevinç'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı programında sinirler gerildi. Gazeteci Şaban Sevinç, siyasal iletişimci Ferhat Murat'la bir tartışma yaşadı.

Şaban Sevinç canlı yayında, "Aykan Erdemir CHP’den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte” ifadelerini kullandı. Sevinç'in o anları sosyal medyada gündem oldu.