BIST 9.180
DOLAR 31,22
EURO 33,91
ALTIN 2.039,15
GÜNCEL

İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi, 1 kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada iki tırın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. Korkunç kazada 32 yaşındaki otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Eren (32) idaresindeki 16 AOU 016 plakalı otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin arkasından gelen Mehmet B.'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da otomobile çarpınca araç kağıt gibi ezildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini sağlarken itfaiye ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsünü çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Gökhan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eren'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılırken otomobile arkadan çarpan tır şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadın yolcu taksiciye dehşeti yaşattı kadın polisin de saçlarını yoldu
Kadın yolcu taksiciye dehşeti yaşattı kadın polisin de saçlarını yoldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
Züğürt Ağa'daki gibi! İmam abdest alırken, ceketinin cebinden cüzdanını çaldılar! O anlar kamerada!
Züğürt Ağa'daki gibi! İmam abdest alırken, ceketinin cebinden cüzdanını çaldılar! O anlar kamerada!
Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Habertürk canı yayınında KJ kavgası! CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti
Habertürk canı yayınında KJ kavgası! CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti
Okul müdürü ve oğlunun, otobüste yaşlı çifti darp etme görüntüleri ortaya çıktı
Okul müdürü ve oğlunun, otobüste yaşlı çifti darp etme görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli olacağı tarihi açıkladı! "O zaman köşemize çekileceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli olacağı tarihi açıkladı! "O zaman köşemize çekileceğiz"
Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütahya mitinginde emeklilerle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütahya mitinginde emeklilerle ilgili açıklama
Alkollü avukat hastanenin yoğun bakım servisi kapısını tekmeleyerek kırdı
Alkollü avukat hastanenin yoğun bakım servisi kapısını tekmeleyerek kırdı
Sokağa sorduk: Küçükçekmece halkı kimi istiyor? Aziz Yeniay mı, Kemal Çebi mi?
Sokağa sorduk: Küçükçekmece halkı kimi istiyor? Aziz Yeniay mı, Kemal Çebi mi?