Kerem Aktürkoğlu'na çirkin saldırı! Karagümrük maçı sonrası eve giderken...

Galatasaray'ın Karagümrük'e elenmesinin ardından milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ilginç bir olay yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarların sık sık tepkisini alan yıldız oyuncu, Fatih Karagümrük maçı sonrası trafikte bir taraftarla tartışma yaşadı. O anlar kamerada...

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından işler iyice karıştı. Performansı sık sık eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler saha dışına da yansıyınca skandal görüntüler ortaya çıktı.

Yıldız oyuncunun evine giderken bir grup taraftarın tepkisine maruz kaldığı ve trafikte tartıştığı iddia edildi. Ortaya çıkan görüntüler sonrası bazı Galatasaray taraftarları da Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı.