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‘MAHZEN -1’ operasyonunda ‘Pekmez Kardeşler’ organize suç örgütü çökertildi”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-1” Operasyonu’nda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen -1” Operasyonu’nda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya paylaşımının devamında “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya paylaşımında operasyonda, 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğunu kaydetti.

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