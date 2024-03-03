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İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar

Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangınında evi hasar alan İbrahim amca Murat Kurum'u anlattı. İbrahim amca, “Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar.” dedi.

Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangını sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, yanan evde çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, 'Sizi başka bir yere yerleştirelim' teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti.

Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istedi. Çiftin evi, 15 günde teslim edildi.

İbrahim amca şu anda İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'u anlattı ve "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar." dedi.

Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

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