BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
YEREL

Polis ekipleri işçi kılığına girerek uyuşturucu satıcısını böyle yakaladı

Şişli'de bir iş yerinin bahçesinde uyuşturucu madde sakladığı ve satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliyi, polis ekipleri işçi kılığına girerek yakaladı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, bahçede bulunan taşın altında çorap içerisine gizlenmiş satışa hazır 72 parça 24.20 gram taş kokain maddesi de ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanarak narkotik suçlarının önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Şişli'de şüpheli bir şahsın bir iş yeri önündeki yeşillik alana narkotik madde saklayarak madde satışını bu şekilde gerçekleştirdiği şüphesi üzerine alanda inceleme yaptı. Yapılan incelemede, taşın altında çorap içerisine gizlenmiş satışa hazır 72 parça 24.20 gram taş kokain maddesi bulundu. Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, ekipler tarafından uyuşturucu madde tekrar aynı yerine konuldu. Polis ekipleri bu defa şüpheliyi fabrika çalışanı kılığına girerek yakın takibe aldı. Şüpheli bir şahsın, uyuşturucu maddelerin gizlendiği alanı kontrol ettiği tespit edilerek, şahıs izlemeye alındı. A.K. isimli şüphelinin alandaki uyuşturucu maddelerin satışını motor ile gerçekleştirdiği ekipler tarafından anlaşılırken, Hasret Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan A.K. hakkında narkotik madde ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin yakın takibi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
"Çember-13" operasyonlarında 3 bin 765 firari yakalandı
"Çember-13" operasyonlarında 3 bin 765 firari yakalandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Döven de dövülen de çocuk! Kreşte feci darp anı kamerada
Döven de dövülen de çocuk! Kreşte feci darp anı kamerada
Bayraktar AKINCI'dan milli seyir füzesiyle tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan milli seyir füzesiyle tam isabet
AK Partili Usta'dan Özel'in 'Bu milleti sokağa dökeceğiz' açıklamasına tepki
AK Partili Usta'dan Özel'in 'Bu milleti sokağa dökeceğiz' açıklamasına tepki
‘MAHZEN -1’ operasyonunda ‘Pekmez Kardeşler’ organize suç örgütü çökertildi”
‘MAHZEN -1’ operasyonunda ‘Pekmez Kardeşler’ organize suç örgütü çökertildi”
Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine hakaretler! Cahil, avantacı, beter ol!...
Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine hakaretler! Cahil, avantacı, beter ol!...
Kerem Aktürkoğlu'na çirkin saldırı! Karagümrük maçı sonrası eve giderken...
Kerem Aktürkoğlu'na çirkin saldırı! Karagümrük maçı sonrası eve giderken...
Murat Kurum'a seçim şarkısı yapan Sinan Akçıl: Geceleri daha rahat uyumak için...
Murat Kurum'a seçim şarkısı yapan Sinan Akçıl: Geceleri daha rahat uyumak için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan bomba 'darbe' uyarısı! "Sağda solda kendi kendine gelin güvey olanlar varsa..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan bomba 'darbe' uyarısı! "Sağda solda kendi kendine gelin güvey olanlar varsa..."
Otobüste ortalık karıştı, kadın çığlık çığlığa kaldı
Otobüste ortalık karıştı, kadın çığlık çığlığa kaldı