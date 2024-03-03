Yeniden Refah adayları Muharrem İnce gibi son anda çekilecek! Canlı yayında bomba iddia

YENİDEN Refah partisi Ankara, İstanbul e İzmir'de AK Parti ile yaptığı pazarlıklardan istediğini alamayınca kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştı. TV 100 canlı yayınında YRP adaylarıyla ilgili şok bir iddia gündeme geldi. "İddia değil, bilgi" deyip istenirse isim verebileceğini söyledi.

TV 100'de Gürkan Hacır'ın Taksim meydanı programında siyaset kulislerini hareketlendirecek bir iddia geldi. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları seçime günler kala AK parti adayları lehine seçimden çekilecekler...

Tıpkı Muharrem İnce'nin çekildiği gibi...

AK Parti eski Milletvekili Resul Tosun, "Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir’de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" dedi.

Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum

Gürkan Hacır'ın, "Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Resul Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum" dedi. Bunun üzerine Gürkan Hacır, "O zaman seçimin kaderi değişir" ifadelerini kullandı.