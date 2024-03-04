Ali Koç, Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i ile birlikte eğlendi! O anlar sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kızılcık Şerbeti dizisinin Görkem'i Özge Özacar'la birlikte eğlendiği anların videosu sosyal medyada viral oldu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan oyuncu Özge Özacar, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özacar'ın hayatı merak ediliyor.

Fanatik Fenerbahçeli olduğu ortaya çıkan Özge Özacar'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte fotoğrafları da ortaya çıktı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir davette yan yana görülen Özge Özacar gündem oldu.

Bir etkinlikte yan yana oturduğu görülen Koç ve Özge Özacar'ın birlikte söyledikleri görüldü.

Fotoğrafta Özge Özacar, Ali Koç ve Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç birlikte yer alıyor.

Daha önce de bir etkinlikte sunuculuk yapan Özge Özacar "Saygıdeğer başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe’mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum” demişti.