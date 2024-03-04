BIST 9.079
DOLAR 31,51
EURO 34,23
ALTIN 2.111,15
MAGAZİN

Ali Koç, Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i ile birlikte eğlendi! O anlar sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kızılcık Şerbeti dizisinin Görkem'i Özge Özacar'la birlikte eğlendiği anların videosu sosyal medyada viral oldu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan oyuncu Özge Özacar, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özacar'ın hayatı merak ediliyor.

Fanatik Fenerbahçeli olduğu ortaya çıkan Özge Özacar'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte fotoğrafları da ortaya çıktı.  Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir davette yan yana görülen Özge Özacar gündem oldu.

Bir etkinlikte yan yana oturduğu görülen Koç ve Özge Özacar'ın birlikte söyledikleri görüldü. 

Fotoğrafta Özge Özacar, Ali Koç ve Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç birlikte yer alıyor.

Daha önce de bir etkinlikte sunuculuk yapan Özge Özacar "Saygıdeğer başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe’mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum” demişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da akran zorbalığı! Lise öğrencisi, gence yumruk atıp silah çekti: O anlar kamerada
İstanbul'da akran zorbalığı! Lise öğrencisi, gence yumruk atıp silah çekti: O anlar kamerada
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İBB adayı Murat Kurum'dan “Sevdamız İstanbul” klibi: ‘Çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum...
İBB adayı Murat Kurum'dan “Sevdamız İstanbul” klibi: ‘Çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum...
İBB adayı Murat Kurum'dan 'Sevdamız İstanbul' klibi
İBB adayı Murat Kurum'dan 'Sevdamız İstanbul' klibi
Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu! Sosyal medyada olay oldu
Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu! Sosyal medyada olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu
ABD, Gazze'ye havadan yiyecek attı! İsrail'in kanlı planı: Yardım konvoyu yollayıp 118 kişiyi katletti
ABD, Gazze'ye havadan yiyecek attı! İsrail'in kanlı planı: Yardım konvoyu yollayıp 118 kişiyi katletti
Yeniden Refah adayları Muharrem İnce gibi son anda çekilecek! Canlı yayında bomba iddia
Yeniden Refah adayları Muharrem İnce gibi son anda çekilecek! Canlı yayında bomba iddia
İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar
İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar
Polis ekipleri işçi kılığına girerek uyuşturucu satıcısını böyle yakaladı
Polis ekipleri işçi kılığına girerek uyuşturucu satıcısını böyle yakaladı
"Çember-13" operasyonlarında 3 bin 765 firari yakalandı
"Çember-13" operasyonlarında 3 bin 765 firari yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar