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İBB adayı Murat Kurum'dan 'Sevdamız İstanbul' klibi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un seçim kampanyası çerçevesinde, “Sevdamız İstanbul” isimli bir klip hazırlandı. Kampanya çerçevesinde İstanbul’un dört bir yanı “Nisan Gelecek Yüzler Gülecek” billboardları ile donatıldı. İstanbul’un 39 ilçesinde 1 milyon ev ve iş yerinin önüne kırmızı karanfil bırakıldı.

“Nisan Gelecek Dertler Bitecek” sloganıyla İstanbul’un sorunlarının hızlıca çözüme kavuşturulacağını vurgulayan klip; gecenin karanlığında, İstanbul’un siyah, beyaz yansıtıldığı görüntüler ile başlıyor. Klibin devamında elinde kırmızı karanfillerle sokaklarda yürüyen ve o karanfilleri dükkanların, evlerin önüne bırakan bir kişi görülüyor. Klipte karanfil metaforu, İstanbul’un mevcut sorunlarına yönelik ‘çözümü’ tasvir ediyor.

Klibin son sahnesinde Murat Kurum, elinde karanfil ile İstanbullulara, “Dertlerin bittiği, yüzlerin güldüğü ‘Çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum. Umutla, aşkla, heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız.” diyerek, ‘Çilesiz İstanbul’u müjdeliyor.

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