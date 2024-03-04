Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisinde bulunan, depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tamir ekibinde yer alan Selçuk B'nin cesedi, patlamanın ardından tankerin 3 metre ilerisinde sağlık ekiplerince bulundu.

Yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şemsettin B'nin Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, hafif yaralanan 2 kişiye ayakta müdahalede bulunuldu.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tamir ve kesim işlemleri yapılan tankerdeki patlama anı ve yangını görenlerin bölgeye koşması yer alıyor.