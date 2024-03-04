Muhalif yazarlar Özgür Özel'i 'çapsız' ilan etti! Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı, Enver Aysever...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedeli askerlik yapanların oyunu istemiyorum" çıkışı muhalif gazeteciler bile isyan ettirdi, Yılmaz Özdil, "Seçime kadar Özgür Özel'i konuşturmayın" derken, Fatih Altaylı, "Akım derken b*kum demek derler ya tam budur" ifadelerini kullandı. Enver Aysever ise, "Erdoğan Özgür Özel’i çiğ çiğ yer" diye isyan etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting meydanında gaza gelip "Bedelli askerlik yapanların oylarını istemiyorum" dedi. Gelen eleştiriler üzerine "tüm bedellileri değil, Erdoğan'ın çocuklarını kastettim" diye kıvırdı. Ancak bu da Özgür Özel'i kurtarmaya yetmedi. Özgür Özel, muhalif kesimin önde gelen gazetecileri tarafından adeta linç ediliyor.

Seçime kadar Özel'i konuşturmayın!

Özgür Özel'i CHP tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız genel başkanı ilan eden Yılmaz Özdil, Özgür Özel CHP tarihinin en çapsız genel başkanı. 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil' dedi. Halbuki Çankaya Belediye Başkan adayı yaptığı şahsi avukatının da askerliğini bedelli yaptığı ortaya çıktı. Özgür Özel’i konuşturmayın kardeşim. Seçime şunun şurasında 20-25 gün kaldı. Ne kadar az konuşursa ne kadar az görünürse o kadar iyi." diye konuştu.

Laf sokmaya çalıştı ama kendine soktu lafı

Gazeteci Fatih Altaylı'dan da Özgür Özel’e sert eleştiriler geldi. "Özgür Özel laf sokmaya çalıştı ama kendine soktu lafı" diyen Fatih Altaylı, şöyle devam etti: "Akım derken b*kum demek derler ya tam budur. CHP Genel Başkanlığına oturduğun zaman aklın gidiyor. O koltuk beyni alıp alttan götürüyor. Özgür Özel koltuğa oturdu saçmalamaya başladı."

Erdoğan Özgür Özel'i çiğ çiğ yer

Gazeteci Enver Aysever ise "Düşünebiliyor musunuz! Bir CHP'li Özgür Özel'in Genel Başkan olduğu partide çalışır mı? Ben olsam Özgür Özel'in genel başkan olduğu partide 'biz öldük' derim. Erdoğan Özgür Özel'i çiğ çiğ yer" dedi.