Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya mitinginde konuştu. Erdoğan, “Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı.” dedi. Bu durumu “siyasi şantajcılık” olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, mitingdeki konuşmasında, "6 Şubat Depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum" dedi ardından da deprem konutlarıyla ilgili olarak, "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili gündeme dair konuşan Erdoğan, " "Partimizin eski belediye başkanlarını, milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı" dedi. Erdoğan, bu durumu "Siyasi şantajcılık" olarak nitelerken, "Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'tan aday olan Önder Tanır, Kasım Gülpınar gibi isimleri akıllara getirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Aslında Malatya'ya 1 ay önce gelecektik ama nasip olmadı. Bugün sizlerle hasret gidererek bu gecikmeyi telafi ediyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda %72 milletvekilliğinde %69 destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum. Malatya yine sandıkta destan yaptı. Üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız.

Kandille demlenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi?

Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı, Kandille demlenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa verenlere yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?



6 Şubat Depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Malatya’da 20 bini kırsalda kalanı şehir merkezinde olmak üzere 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehirde 48 bin 837 konutun yapımı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki düzenlemeyi yapıyor.

"Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz"

Depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durmadan çalışacağız. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 1520 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

"Türkiye dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Türkiye’nin maruz kaldığı onca terör saldırısının darbe girişimimim üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır maliyeti oldu. Bunca hasarın altından kalkmak kolay değil. Allah'ın izniyle Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirmekte kararlıyız. Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki tüm kayıpların daha iyisini yerine koyacak azme sahibiz. Türkiye dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir.