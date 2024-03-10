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Tatlıcı aracına uyuşturucu baskını: Tepsiden tatlı yerine esrar çıktı

İSTANBUL Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Levent'te şüphelendikleri 2 şahsın tatlıcı aracından yoğun koku gelmesi üzerine yaptığı aramada, tatlı tepsisinde çok miktarda esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklanırken, uyuşturuculara ise el konuldu.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Levent'te yaptığı çalışmalar sonucunda tatlıcı aracında 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bir süre aracı takip eden polis ekipleri, şahısların çevreden görüntü aldığını fark etti. Şahıslar indiğinde ise yanlarına giden polis, kimliklerini kontrol etti. Yapılan kimlik ve üst kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Beşiktaş polisi esrarları tatlıcı tepsisinde yakaladı

Bunun üzerine Beşiktaş polisi, araçta arama yapmaya başladı. Yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu gelmesinden şüphelenen polis, tatlıcı aracındaki tepsilere tek tek baktı. Tepsilerin birinde tatlı yerine poşet olduğunu gören polis, içerisine baktığında satışa hazır 18 parça halinde esrar ele geçirdi. Aramaların ardından araçtan inen Mustafa Mert T. ve Gürses Ö. gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 875 liraya ve 2 cep telefonuna da el konuldu.

Torbacılardan biri tutuklandı

Şahıslarla birlikte toplamda 50.4 gram gelen esrar maddesi Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 2 torbacı şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan Mustafa Mert T. “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gürses Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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