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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul mitingine katılanların sayısını açıkladı. Erdoğan, "Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Bu meydanda milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti’nin “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi” ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin seçime 31 Mart yerel seçimlerine 1 hafta kala düzenlediği İstanbul mitingine kaç kişinin katıldığı merak konusuydu.

Erdoğan, konuşmasında katılım sayısını açıkladı. Erdoğan, "Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Bu meydanda milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi." dedi.

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