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Meteorolojiden Bursa için sarı kodlu uyarı!

Meteorolojiden Bursa için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 25 Mart Pazartesi günü 05.00'ten başlayıp 21.00'e kadar sürmesi beklenen fırtına uyarısı yapıldı.

Kuvvetli rüzgar beklenen uyarıda, "Güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, saatte 46-60 ile 70-80 kilometre hızla kuvvetli rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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