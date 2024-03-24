Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü.

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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00’de İstanbulspor'a konuk olacak. Yeşil-mavili ekip bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor.



Antrenman; ısınma koşusu ve baskı top kapma çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.