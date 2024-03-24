BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00’de İstanbulspor'a konuk olacak. Yeşil-mavili ekip bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor.

Antrenman; ısınma koşusu ve baskı top kapma çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını açıkladı
Yeniden Refah'tan istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı
Yeniden Refah'tan istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı
Komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu
Komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
İmamoğlu'nun bakanlar İstanbul'da tepkisi! Bakan Kacır'dan yanıt: 14 Mayıs öncesi il dışında mitingler yapıyordu
İmamoğlu'nun bakanlar İstanbul'da tepkisi! Bakan Kacır'dan yanıt: 14 Mayıs öncesi il dışında mitingler yapıyordu
Türkiye’nin ilk “Arı Evi” ülke genelinde uygulamaya konacak
Türkiye’nin ilk “Arı Evi” ülke genelinde uygulamaya konacak
Fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı
Fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı
Eşi ile eski çalışanını parkta yakalayan koca cinnet geçirdi: 1’i ağır 2 yaralı!
Eşi ile eski çalışanını parkta yakalayan koca cinnet geçirdi: 1’i ağır 2 yaralı!
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi
Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti
Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti