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Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: İşin ahlaki boyutu kalmadı!

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: İşin ahlaki boyutu kalmadı!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı." dedi.

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Altınok, Kırşehir Kaman Meşeköy Derneğince, Keçiören ilçesinde düzenlenen açık hava toplantısındaki konuşmasında, ölümünün 15. yılında eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı.

Vatandaşlardan 31 Mart'taki seçimde destek isteyen Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Keçiören'de kentsel dönüşüme karşı çıktığını, seçilmesi halinde bu sorunu çözeceğini söyledi.

Yavaş'ın, Ankara'nın sorunlarını çözmediğini ifade eden Altınok, Keçiören'de yaptığı çalışmaları anlattı, açılışını yaptıkları Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin başkenti aydınlattığını belirtti.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turgun Altınok, "'Mansur Yavaş'ın Londra'daki evi benim mal varlığımdan daha değerli.' demiştiniz. Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinişmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor."

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