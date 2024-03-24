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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet devrildi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet devrildi

Adıyaman’da, ehliyeti olmayan şahsın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen S.Ö., idaresindeki 21 DZ 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Burada bulunan aydınlatma direklerini deviren kamyonet daha sonra yol ortasına devrilerek durdu. Meydana gelen kaza yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında devrile kamyonet polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı.

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