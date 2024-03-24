Murat Kurum: 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen muhteşem İstanbul Mitingi'nde konuşma yaptı. Kurum, "Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz" diyerek, İstanbul'un son beş yılda yeterli nitelikten yoksun bir yönetimden zarar gördüğünü vurguladı.

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Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. "Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz" diyerek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum, İstanbul'un geride kalan 5 yılda liyakatsizliğin bedelini ödediğini ifade etti.

Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

Maşallah İstanbul! Bu ne güzel bir meydan! Bu ne güzel coşku, bu ne güzel heyecan! Biz İstanbul'umuzu, sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız! İyi ki bizim yol arkadaşımızsınız! Rabbim hepinizden razı olsun!

Sayın Cumhurbaşkanım, Aziz İstanbullular

Başta zatı alileriniz olmak üzere, bu meydana koşarak gelen, gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan, kalbi İstanbul için çarpan her bir hemşerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

"Burada yeniden İstanbul var"

Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İşte İstanbul burada! Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları burada! İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa, gelsin, bu meydana baksın! İstanbul'un ruhunu görmek isteyen varsa, gelsin, buraya baksın!

Burada İstanbul'un değişim iradesi var! Burada İstanbul'un kararlı duruşu var! Burada Yeniden İstanbul var, Sadece İstanbul var!

Bugün İstanbul'un mutsuzluğu yüz binlerce kardeşimizle tebessüme dönüyor. Bugün İstanbul'un umutsuzluğu ümide dönüyor!

Ey İstanbul! Güzel İstanbul!

Sen, Peygamber Efendimizin müjdelediği şehirsin, rüzgârların bile hala gül kokar senin! Sen, yiğitlerin, delikanlıların yurdu! Surların önünde dizilmiş binlerce şehidin yatar senin!

Sen, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti… Sen, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali… Sen, Erbakan hocamızın göz nuru… Sen, Başbuğ Alparslan Türkeş'in gururu… Sen, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun aşkı…

Sen, Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdası! Hayallerin, hedeflerin, düşlerin, ideallerin şehri İstanbul!

İstanbul, çağ açıp çağ kapatan tarihimizdir. İstanbul; Ayasofya'dır, Süleymaniye'dir, Sultan Ahmet'tir; Sinan'dır, Selim'dir!

"Bu şehir bize Recep Tayyip Erdoğan'ı armağan eden şehirdir"

AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir; büyük Türkiye sevdasının tutuştuğu ocaktır. Bize liderimizi, bize Cumhurbaşkanımızı, bize Recep Tayyip Erdoğan'ı armağan eden şehirdir!

Sayın Cumhurbaşkanım, Aziz İstanbullular,

İşte biz böylesi bir İstanbul'a, hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız! Biliyoruz ki, ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur! Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum'un da bir hayali var!

Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek! Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak.

Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul!

Kardeşlerim,

Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz! Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu! Beceriksizliğe mahkûm edildi! Hiç olmadığı kadar ihmal edildi!

Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar! Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar!

Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştürdüler! Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler!

"İstanbul'un kaynaklarını kendi ikballeri için dağıttılar"

İstanbul'un kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar! Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular! Yetmedi! İsrafı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar!

İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar.

Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler!

Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler! 100 bin konut, metro hatları dediler, megabüsler ve HIZRAY dediler ama tek birini bile hatırlamadılar. Bu millete yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar!

Şu güzel İstanbul'umuza 21. yüzyıla yakışmayan görüntüleri yaşattılar. Ama hiç endişe etmeyin! Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız!

Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz!

"Sandıkta hesap sormaya hazır mısınız?"

Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak! Sandık milletin mahkemesidir! Sandık günü hesap günüdür! İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek!

Tüm bunların hesabını sandıkta sormaya hazır mıyız?

Bu iş bilmez yönetim İstanbul'da tek bir eser üretmedikleri gibi bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyorlar!

Sen, İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken; biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk!

Sen, İBB bütçesi ile seçim kampanyası yaparken; biz Elazığ'ın, Malatya'nın sokaklarında afetzedelerimizin elinden tutuyorduk.

Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken; biz İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk!

Sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken; biz deprem bölgesinde 180 bin konutumuzun temellerini atıyorduk!

İşte bugün tarihin, milletin ve Cumhurbaşkanımızın huzurunda söz veriyoruz! Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez! Bu söz, eser adamlarının sözüdür!

Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür! Bu söz liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür!

"İstanbul bizim ortak geleceğimiz"

Sayın Cumhurbaşkanım, Kıymetli Hemşerilerim,

İstanbul bizim sevdamız. İstanbul bizim ortak geleceğimiz! Ve bu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Barışın şehri İstanbul'da barış içinde yaşayacağız! Birbirimizin hukukuna, birbirimizin yaşam tarzına her zamankinden daha fazla saygı göstereceğiz. Hiç kimseyi, hiçbir kesimi asla görmezlikten, duymazlıktan gelmeyeceğiz!

Bu şehrin her bir insanı, her bir ferdi İstanbul Büyükşehir'den eşit ve adil hizmet alacak!

Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum! 31 Mart'ta gelin, Gerçek Belediyecilikten yana olun! 31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun! 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun!

Her oy bir tohumdur! Hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur! Haydi İstanbul şehrine oy ver! Şehrine oy ver ki, İstanbul; hizmet bulsun! Huzur bulsun! Mutluluk bulsun!

Sen yaparsın, sen cesursun! Çünkü sen İstanbul'sun! Çünkü sen İstanbullusun!