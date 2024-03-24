Polislerle tartıştı, arabasını polislerin üzerine sürüp kaçtı!

Diyarbakır'da trafik polisleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir aracın sürücüsü, araçtan inerek polislerle sözlü münakaşaya girdi. Ortamın gerilmesiyle aracına geçip kontağı çalıştıran sürücü, aracını polislerin üzerine sürdü.

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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

Şüphe üzerine durdurulan 35 BZG 293 plakalı otomobilin ismi henüz belirlenemeyen sürücüsü ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir trafik polisi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Kargaşa sırasında sürücü sürücü, otomobile binerek hareket ettirdi. Trafik polislerinin üzerine otomobili süren sürücü daha sonra tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili ara sokağa bırakarak, kaçtı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.