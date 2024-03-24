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Fahrettin Koca’dan açıklama! Kadir İnanır’ın sağlık durumu...

Fahrettin Koca’dan açıklama! Kadir İnanır’ın sağlık durumu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın hastaneye yatırılıp yoğun bakım ünitesine alındığı sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Kadir İnanır'ın entübe edilerek sedye altına alındığını belirtti.

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Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Uyutularak takip ediliyor"

Bakan Koca paylaşımında, “Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sayın Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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