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CHP’li Zeydan Karalar'dan skandal sözler!

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı konuşmada bir skandala imza attı. "Taş medreselerde yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" diyen Karalar, sonrasında kameraların kapatılmasını istedi.

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31 Mart yerel seçimlerine bir haftadan kasa bir süre kala adaylar birbiri ardına açıklamalar yaparken CHP'de yine bir skandal daha yaşandı. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir grup vatandaşın önünde bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında ‘taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz’ diyen Zeydan Karalar, söylediği sözlerin nefret söylemi olduğunu fark ederek görüntü çekenlere ‘keselim arkadaşlar, yayınlamayın’ uyarısında bulundu.

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