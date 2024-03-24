Konya’da korkunç kaza! Tır şarampole devrildi

Konya'da seyir halinde olan ve buğday yüklü bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Olayda TIR şoförü hayatını kaybetti.Abone ol
Konya’da feci bir kaza meydana geldi. Kazada, şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, Adana-Konya Karayolu Ereğli ilçesi Acıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Çatan idaresindeki 01 DC 436 plakalı buğday yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Çatan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.